Илья Ковальчук: Проиграли финнам перед ЧМ-2019, нужно сделать правильные выводы

- Сегодня легко потренировались, надо восстановиться после вчерашнего матча. Мы играли с финнами перед чемпионата мира, проиграли, так что нужно сделать правильные выводы.
- Проще играть с системным соперником или с атакующей командой США?
- Я бы не сказал, что американцы вчера от атаки действовали. Даже когда проигрывали в две шайбы по ходу игры, ждали нас на красной линии, пока мы ошибку допустим.
- Кого выделите в составе сборной Финляндии?
- Не очень знаком с их составом, но вот молодой парень, который сейчас будет первым-вторым номером драфта. Он очень хорошо начал турнир. В принципе, у финнов ровная команда, - приводит слова Ковальчука пресс-служба ФХР.
Ранее сборная России провела тренировку на «Ондрей Непела Арене». Хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Георгиев, Василевский.
«Белые»: Сергачев — Нестеров, Григоренко — Малкин — Дадонов;
«Синие»: Орлов — Зайцев, Овечкин — Кузнецов — Капризов;
«Красные»: Хафизуллин — Гавриков, Гусев — Анисимов — Кучеров;
«Желтые»: Задоров, Ковальчук — Андронов — Телегин, Барабанов.
Добавим, что встреча между сборными России и Финляндии состоится в субботу, 25 мая. Встреча пройдет на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени.
Отметим, что в другом полуфинале турнира между собой сыграют команды Канады и Чехии.
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