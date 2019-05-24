Вячеслав Фетисов: Санкт-Петербург – самый хоккейный город сегодня - Советский спорт
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24 мая 2019 20:07ХоккейКоноплев Александр

Вячеслав Фетисов: Санкт-Петербург – самый хоккейный город сегодня

Фетисов: Это праздничное решение.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил Санкт-Петербург с получением чемпионата мира по хоккею-2023.

– Я поздравляю Санкт-Петербург. Это самый хоккейный город сегодня, и он получит еще один хоккейный праздник. Мы сегодня приводим в пример Санкт-Петербург – как там организована работа с болельщиками. Да и сам город всех привлекает. Так что во всех отношениях – это праздничное решение, – сказал Фетисов в эфире радио Sputnik.

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