Вячеслав Фетисов: Санкт-Петербург – самый хоккейный город сегодня

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил Санкт-Петербург с получением чемпионата мира по хоккею-2023.
– Я поздравляю Санкт-Петербург. Это самый хоккейный город сегодня, и он получит еще один хоккейный праздник. Мы сегодня приводим в пример Санкт-Петербург – как там организована работа с болельщиками. Да и сам город всех привлекает. Так что во всех отношениях – это праздничное решение, – сказал Фетисов в эфире радио Sputnik.
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