Бочаров – в «Динамо» на два года - Советский спорт
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24 мая 2019 20:28ХоккейКоноплев Александр

Бочаров – в «Динамо» на два года

18 мая хоккеисту исполнилось 24 года.

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный сайт бело-голубых.

– Очень рад. «Динамо» — мой родной клуб и в первую очередь я хотел продолжить играть именно здесь, – сказал вратарь.

В сезоне-2018/19 Бочаров провел за «Динамо» 43 матча в регулярке и плей-офф, в которых одержал 21 победу, оформил четыре «сухаря» и отразил 93,3 % бросков.

18 мая хоккеисту исполнилось 24 года.

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