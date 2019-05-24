У Максима Третьяка есть предложения из КХЛ Максим Третьяк будет играть в КХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что его внук Максим продолжит карьеру в КХЛ.

– Я своему Максиму говорю, что надо играть, неважно где – лишь бы играть. Знаю команды, которые его хотят. В следующем сезоне он точно будет играть в КХЛ, за любые деньги, лишь бы играть. Что толку, если не играешь? Если не играешь, прогресса нет, – сказал Третьяк в интервью «РИА Новости».

В прошедшем сезоне 22-летний вратарь сыграл один матч в КХЛ за рижское «Динамо», в котором отразил 12 бросков из 14 за 23 минуты. Также он выступал за фарм-клуб ЦСКА – «Звезду».