У Максима Третьяка есть предложения из КХЛ - Советский спорт
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24 мая 2019 22:49ХоккейКоноплев Александр

У Максима Третьяка есть предложения из КХЛ

Максим Третьяк будет играть в КХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что его внук Максим продолжит карьеру в КХЛ.

– Я своему Максиму говорю, что надо играть, неважно где – лишь бы играть. Знаю команды, которые его хотят. В следующем сезоне он точно будет играть в КХЛ, за любые деньги, лишь бы играть. Что толку, если не играешь? Если не играешь, прогресса нет, – сказал Третьяк в интервью «РИА Новости».

В прошедшем сезоне 22-летний вратарь сыграл один матч в КХЛ за рижское «Динамо», в котором отразил 12 бросков из 14 за 23 минуты. Также он выступал за фарм-клуб ЦСКА – «Звезду».

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