Дмитрий Яшкин: В матче с Канадой надо применять как можно больше силовых приемов - Советский спорт
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25 мая 2019 01:07Хоккей

Дмитрий Яшкин: В матче с Канадой надо применять как можно больше силовых приемов

Нападающий сборной Чехии Дмитрий Яшкин поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала чемпионата мира против команды Канады.

- Чего жду от полуфинала с Канадой? А чего ждать? Я думаю, они всегда играют в одно и то же. Надо стараться, кататься и применять как можно больше силовых приемов, а также использовать свои моменты, - приводят слова Яшкина «Известия».

Напомним, что на пути к полуфиналу Чехия переиграла команду Германии (5:1), а Канада в овертайме взяла верх на сборной Швейцарии (3:2).

Матч 1/2 финала чемпионата мира между сборными Чехии и Канады состоится 25 мая в Братиславе и начнется в 20:15 по московскому времени.

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