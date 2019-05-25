Дмитрий Орлов: С финнами постараемся играть «от ножа», полные 60 минут

- Сейчас все игры важные, запредельные, будет много борьбы. Это плей-офф - право на ошибку возрастает. Так что мы постараемся играть «от ножа», полные 60 минут, нам надо прибавлять в этом моменте, потому что во всех встречах, которые проводили, мы на какой-то промежуток останавливались, - цитируют Орлова «Известия».
Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России одержала семь в семи матчах. В четвертьфинале турнира российская команда обыграла США со счетом 4:3.
В игре 1/2 финала подопечные Ильи Воробьева 25 мая встретятся с финской сборной. Встреча пройдет в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени.
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