Дмитрий Орлов: С финнами постараемся играть «от ножа», полные 60 минут - Советский спорт
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25 мая 2019 01:48Хоккей

Дмитрий Орлов: С финнами постараемся играть «от ножа», полные 60 минут

Защитник сборной России Дмитрий Орлов – о решающих матчах чемпионата мира в Словакии.

- Сейчас все игры важные, запредельные, будет много борьбы. Это плей-офф - право на ошибку возрастает. Так что мы постараемся играть «от ножа», полные 60 минут, нам надо прибавлять в этом моменте, потому что во всех встречах, которые проводили, мы на какой-то промежуток останавливались, - цитируют Орлова «Известия».

Напомним, что на групповом этапе чемпионата мира сборная России одержала семь в семи матчах. В четвертьфинале турнира российская команда обыграла США со счетом 4:3.

В игре 1/2 финала подопечные Ильи Воробьева 25 мая встретятся с финской сборной. Встреча пройдет в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени.

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