Кицын вернулся в «Кузню» спустя семь лет Чемпион мира среди молодежи выиграл золото ВХЛ вместе с «Сарыаркой».

Чемпион мира среди молодежи Максим Кицын вернулся в новокузнецкий «Металлург», сообщает официальный сайт «Кузни».

27-летний нападающий провел предыдущий сезон в составе «Сарыарки», с которой стал чемпионом ВХЛ. В 38 матчах регулярного чемпионата на счету Кицына 24 (10+14) очка при показателе полезности «+14» и 50 минутах штрафа. В плей-офф он забил пять голов и сделал две результативные передачи в 18 матчах при показателе полезности «–1» и 15 минутах штрафа.

Напомним, воспитанник «Металлурга» в последний раз играл за родной клуб в сезоне-2011/2012, после чего перешел в «Торпедо», а потом провел три сезона в Северной Америке.

Добавим, что в прошлом сезоне «Металлург» занял 11-е место и в первом раунде плей-офф проиграл «Звезде».