Владимир Вуйтек: Перспективы Мактавиша станут понятны только по ходу сезона - Советский спорт
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25 мая 2019 10:07ХоккейЛипкин Антон

Владимир Вуйтек: Перспективы Мактавиша станут понятны только по ходу сезона

Канадец стал главным тренером «Локомотива».

Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Вуйтек высказался о назначении канадца Крэйга Мактавиша главным тренером «Локомотива».

«Он хороший парень, но не могу сказать, какой тренер, – приводят «Известия» слова чеха. – У него был долгий период без тренерской практики, поэтому только по ходу сезона в КХЛ станут понятны его перспективы в «Локомотиве».

Напомним, контракт 60-летнего канадца с «Локомотивом» рассчитан на два года. С 2000 по 2009 годы Мактавиш тренировал в НХЛ «Эдмонтон», с которым в 2006 году дошел до финала Кубка Стэнли.

Вуйтек возглавлял «Локомотив» в 2001-2003 и 2010-2011 годах.

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