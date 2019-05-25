Владимир Вуйтек: Перспективы Мактавиша станут понятны только по ходу сезона

Бывший главный тренер сборной Чехии Владимир Вуйтек высказался о назначении канадца Крэйга Мактавиша главным тренером «Локомотива».
«Он хороший парень, но не могу сказать, какой тренер, – приводят «Известия» слова чеха. – У него был долгий период без тренерской практики, поэтому только по ходу сезона в КХЛ станут понятны его перспективы в «Локомотиве».
Напомним, контракт 60-летнего канадца с «Локомотивом» рассчитан на два года. С 2000 по 2009 годы Мактавиш тренировал в НХЛ «Эдмонтон», с которым в 2006 году дошел до финала Кубка Стэнли.
Вуйтек возглавлял «Локомотив» в 2001-2003 и 2010-2011 годах.
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