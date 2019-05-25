ЦСКА приобрел у ЦСК ВВС форварда юниорской сборной России

Форвард ЦСК ВВС Тахир Мингачев продолжит карьеру в системе ЦСКА, сообщает официальный сайт ВХЛ.
За 17-летнего центрального нападающего самарский клуб получил денежную компенсацию. В нынешнем сезоне Мингачев провел 30 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 3 (1+2) очка.
В апреле в составе юниорской сборной России Мингачев стал серебряным призером чемпионата мира, забив в семи матчах турнира один гол.
Отметим, что ближайшим летом Мингачев может быть выбран на драфте НХЛ. В итоговом рейтинге Центрального скаутского бюро он занимает 68-е место среди игроков, выступающих в Европе.
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