ЦСКА приобрел у ЦСК ВВС форварда юниорской сборной России Тахир Мингачев продолжит карьеру в системе ЦСКА.

Форвард ЦСК ВВС Тахир Мингачев продолжит карьеру в системе ЦСКА, сообщает официальный сайт ВХЛ.

За 17-летнего центрального нападающего самарский клуб получил денежную компенсацию. В нынешнем сезоне Мингачев провел 30 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 3 (1+2) очка.

В апреле в составе юниорской сборной России Мингачев стал серебряным призером чемпионата мира, забив в семи матчах турнира один гол.

Отметим, что ближайшим летом Мингачев может быть выбран на драфте НХЛ. В итоговом рейтинге Центрального скаутского бюро он занимает 68-е место среди игроков, выступающих в Европе.