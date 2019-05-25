Россия – Финляндия. Видеообзор матча

Напомним, что на групповом этапе Россия выиграла все семь матчей, заняв первое место в группе B. В четвертьфинале россияне победили команду США (4:3). Финляндия стала второй в группе A, потерпев два поражения – от США (2:3 OT) и Германии (2:4), а в ¼ финала одержала победу над Швецией (5:4 OT).
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
25/05 09:30Футбол
Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна«Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.
04/05 21:05ММА
Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
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24/05 08:00Футбол
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24/05 15:00Футбол
Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошлоГлавный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
23/05 16:00Футбол
Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решениемПрезидент РФС после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/05 08:30Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
25/05 06:45Хоккей
Помнит ли Овечкин гол Гранлунда? Всё – о финско-российских полуфиналах ЧМ (видео)8 встреч в плей-офф ЧМ, 6 из которых в полуфинале. 4 свидания в плей-офф Олимпиад, три из которых в полуфинале. Наконец, два свидания на Кубках мира. У противостояния Россия – Финляндия богатая история.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
24/05 16:00Хоккей
Волшебство Кучерова и Гусева. Обнадеживающие факторы перед битвой с финнамиПрекрасная игра Гусева и Кучерова, сумасшедший настрой и слабость соперника – факторы, которые помогут России выйти в финал чемпионата мира.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
24/05 17:00Хоккей
Голы Овечкина и проклятая Словакия. Пугающие факторы для России перед полуфиналом ЧМУ России все хорошо перед полуфиналом с финнами на чемпионате мира, но есть вещи, которые напрягают.
25/05 07:00Хоккей
Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16:15 с финнами.
23/05 22:00Футбол
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба.
23/05 21:30Хоккей
У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.