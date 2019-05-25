Россия – Финляндия. Видеообзор матча

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.

Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна «Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Разбитая машина. Могучая сборная России проиграла финским ноунеймам в полуфинале Звездный состав российской команды не сумел выйти в финал чемпионата мира в Словакии и поспорит только за бронзу.

Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемся В пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.

Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошло Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

Александр Дюков: Мог бы отменить лимит на легионеров волевым решением Президент РФС после подвел итоги исполкома, который сегодня прошел в Доме футбола.

«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщика Не лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.

«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.