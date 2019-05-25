Алексей Яшин: Гусев уже давно играет на суперзвездном уровне

Чемпион мира Алексей Яшин оценил игру форварда сборной России Никиты Гусева на чемпионате мира в Словакии.
В матче ¼ финала с США (4:3) 26-летний Гусев набрал 3 (1+2) очка. Всего на турнире у него 15 (4+11) очков, и он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров чемпионата.
– Не считаю, что эта встреча (с США) стала для него особенной, – сказал Яшин в интервью «RT на русском». – Он отлично проводит турнир и является одним из лидеров сборной, а его связка с (Никитой) Кучеровым приносит команде много пользы.
– Вас удивляет, что он показывает такой хоккей в Словакии?
– Нет. Гусев уже давно выступает на суперзвездном уровне. Возможно, ему немного удобнее на больших площадках. Надеюсь, он добьется успеха и на этом турнире, и в «Вегасе».
Напомним, в субботу в полуфинале чемпионата мира Россия сыграет с Финляндией. Начало матча на Ondrej Nepela Arena в Братиславе – 16:15 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
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