Брюс Кэссиди: «Бостон» не старается спрятаться от конечной цели - Советский спорт
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25 мая 2019 11:40ХоккейЛипкин Антон

Брюс Кэссиди: «Бостон» не старается спрятаться от конечной цели

«Бостон» сыграет с «Сент-Луисом» в финальной серии Кубка Стэнли.

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссили перед финалом Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» рассказал, как настраивает игроков на решающую серию.

«Мы не стараемся спрятаться от конечной цели, – приводит слова Кэссиди официальный сайт лиги. – Мы говорили о Кубке еще на этапе изучения соперников.

Мы на этом не зацикливаемся, но стараемся напоминать ребятам, чтобы они об этом не забывали. Они не просто так ложатся под шайбы. Не просто так подставляются под силовые приемы. Ты жертвуешь собой ради цели – победы в Кубке Стэнли».

Напомним, по ходу плей-офф «Бостон» выбил из борьбы «Торонто» (4-3), «Тампу-Бэй» (4-2) и «Каролину» (4-0).

Первый матч финальной серии пройдет 27 мая в Бостоне.

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