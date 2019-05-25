Радко Гудас: Мы должны опекать лидеров канадцев, как Драйзайтля - Советский спорт
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25 мая 2019 11:46ХоккейСпирин Дмитрий

Радко Гудас: Мы должны опекать лидеров канадцев, как Драйзайтля

Защитник сборной Чехии Радко Гудас поделился ожиданиями от полуфинального матча чемпионата мира с командой Канады.

- Канада собрала на турнире очень мощную команду. Мы должны опекать их лидеров в том же стиле, как работали с Леоном Драйзайтлем в игре с Германией. Это большой вызов для сборной Чехии.

Придется очень нелегко. Канадцы бьются до последнего, их голы на последних секундах в ворота Словакии и Швейцарии - не простое совпадение, - заявил Гудас.

Матч Канада - Чехия начнется 25 мая в 20:15 по московскому времени.

В другом полуфинале (16:15 мск) сыграют команды России и Финляндии.

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