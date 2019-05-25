Со следующего года чемпионаты мира будут проходить на «канадских» площадках

«Со следующего года чемпионаты мира будут проходить на площадках североамериканского размера. Национальные чемпионаты могут проводиться на европейских площадках», - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
По действующим правилам Международной федерации хоккея стандартная ширина площадки составляет 30 метров, в то время как североамериканский вариант льда ограничен 26 метрами.
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