Владислав Третьяк: Финны не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей

«Финны - наш традиционный неудобный соперник, они не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей. Нам проще играть в открытый хоккей с американцами, канадцами. А тут нам очень непросто, если бы я был тренером Финляндии, то играл бы сегодня от защиты, без удалений.
У нас класс все равно выше, но тоже нельзя удаляться и нужно использовать все моменты, забить в первом периоде, так как на них скажется переезд. Жду тяжелый матч», - цитирует Третьяка Sport24.ru.
Матч Россия - Финляндия начнется 25 мая в 16:15 по московскому времени в Братиславе.
В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
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