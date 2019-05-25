Владислав Третьяк: Финны не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей Президент ФХР Владислав Третьяк поделился ожиданиями от матча Россия - Финляндия в полуфинале чемпионата мира.

«Финны - наш традиционный неудобный соперник, они не играют в хоккей, а мешают играть в хоккей. Нам проще играть в открытый хоккей с американцами, канадцами. А тут нам очень непросто, если бы я был тренером Финляндии, то играл бы сегодня от защиты, без удалений.

У нас класс все равно выше, но тоже нельзя удаляться и нужно использовать все моменты, забить в первом периоде, так как на них скажется переезд. Жду тяжелый матч», - цитирует Третьяка Sport24.ru.

Матч Россия - Финляндия начнется 25 мая в 16:15 по московскому времени в Братиславе.

В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.