Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами

Сборная России:
Василевский (Георгиев);
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.
Матч начнется в Братиславе в 16:15 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
В четвертьфиналах россияне победили сборную США (4:3), а финны вырвали победу у шведов (5:4 ОТ).
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