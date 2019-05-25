Шон Кутюрье: У Канады молодая команда, но мы приехали за золотыми медалями Центрфорвард сборной Канады Шон Кутюрье рассказал о задачах команды на чемпионате мира.

«У нас нет другой задачи, кроме как занять первое место. Несмотря на то, что наша команда молодая, мы приехали только за золотыми медалями чемпионата мира. Мы очень здорово играем в большинстве и способны выигрывать за счет этого компонента.

Нас ждет очень сложный матч в полуфинале. У сборной Чехии очень талантливые и быстрые игроки, они забросили много шайб на этом турнире. Нам надо проводить больше времени в атаке», - цитирует Кутюрье агентство ТАСС.

Полуфинальный матч Канада - Чехия начнется 25 мая в 20:15 по московскому времени.

В четвертьфинале канадцы в овертайме сломили сопротивление сборной Швейцарии (3:2).

Чемпионат мира по хоккею завершился в Братиславе 26 мая.