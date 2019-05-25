Россия – Финляндия. Шайба чудом не попала в ворота россиян (видео)

Ближе к концу первого периода финны могли открыть счет, но блестящая игра российского вратаря Андрея Василевского не дала им это сделать.
После первой двадцатиминутки счет в матче 0:0.
Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ.
Напомним, что на групповом этапе Россия выиграла все семь матчей, заняв первое место в группе B. В четвертьфинале россияне победили команду США (4:3). Финляндия стала второй в группе A, потерпев два поражения – от США (2:3 OT) и Германии (2:4), а в ¼ финала одержала победу над Швецией (5:4 OT).
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