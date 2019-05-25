Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира

Встреча прошла на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе и завершилась со счетом 1:0 в пользу финской команды, в составе которой заброшенной шайбой отметился Марко Анттила (51-я минута).

Отметим, что финский голкипер Кевин Ланкинен отразил 32 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч на этом чемпионате.

«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Напомним, что в групповом раунде чемпионата мира сборная Финляндии переиграла команды Канады (3:1), Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0), уступив США (2:3 ОТ) и Германии (2:4). Завершив этап на втором месте группы А, финская команда в четвертьфинале турнира встретилась со сборной Швеции, одержав победу в овертайме со счетом 5:4.

Сборная России одержала семь побед в семи встречах группы В, поочередно обыграв команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). Завершив групповой раунд на первом месте, российская команда в четвертьфинале турнира встретилась со сборной США, одержав победу со счетом 4:3.

В финале чемпионата мира сборная Финляндии сыграет против победителя второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Чехии (20:15 мск).

Финальная встреча состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 21:15 по московскому времени. Cборная России завтра сыграет в матче за третье место (16:45 мск). Добавим, что обе игры пройдут в Братиславе.

Чемпионат мира

1/2 финала

Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Марко Анттила (Хенри Йокихарью, Йоэль Кивиранта, 50:18) (ВИДЕО)

Вратари: Василевский – Ланкинен

Броски: 32-29

Штраф: 6-4