Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 мая 2019 18:26Хоккей

Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира

Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира в Словакии.

Встреча прошла на арене «имени Ондрея Непелы» в Братиславе и завершилась со счетом 1:0 в пользу финской команды, в составе которой заброшенной шайбой отметился Марко Анттила (51-я минута).

Отметим, что финский голкипер Кевин Ланкинен отразил 32 броска и записал на свой счет второй «сухой» матч на этом чемпионате.

«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию этой встречи.

Напомним, что в групповом раунде чемпионата мира сборная Финляндии переиграла команды Канады (3:1), Словакии (4:2), Дании (3:1), Великобритании (5:0) и Франции (3:0), уступив США (2:3 ОТ) и Германии (2:4). Завершив этап на втором месте группы А, финская команда в четвертьфинале турнира встретилась со сборной Швеции, одержав победу в овертайме со счетом 5:4.

Сборная России одержала семь побед в семи встречах группы В, поочередно обыграв команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4). Завершив групповой раунд на первом месте, российская команда в четвертьфинале турнира встретилась со сборной США, одержав победу со счетом 4:3.

В финале чемпионата мира сборная Финляндии сыграет против победителя второго полуфинала, в котором сыграют команды Канады и Чехии (20:15 мск).

Финальная встреча состоится в воскресенье, 26 мая, и начнется в 21:15 по московскому времени. Cборная России завтра сыграет в матче за третье место (16:45 мск). Добавим, что обе игры пройдут в Братиславе.

Чемпионат мира
1/2 финала

Россия – Финляндия – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Голы: 0:1 Марко Анттила (Хенри Йокихарью, Йоэль Кивиранта, 50:18) (ВИДЕО)

Вратари: Василевский – Ланкинен
Броски: 32-29
Штраф: 6-4

24/05 15:00Футбол
Дмитрий Хохлов: Десять лет ждали возвращения домой и, наконец, это произошлоГлавный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов и вратарь команды Антон Шунин после первой тренировки на новом стадионе поделились впечатлениями от арены.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
24/05 08:00Футбол
Вячеслав Караваев: От агрессивного стиля против Адвоката не откажемсяВ пятницу состоится первый финальный матч плей-офф чемпионата Голландии за путевку в Лигу Европы-2019/20. «Утрехт» примет на своем поле «Витесс», цвета которого защищает 24-летний защитник сборной России.
25/05 07:00Хоккей
Битва за финал: Россия против Финляндии, Канада против ЧехииСегодня – суперсуббота. На чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. И там играет наша дримтим: в 16:15 с финнами.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
23/05 22:00Футбол
Максименко, Ребров и Ташаев выбрали мисс «Спартак»В четверг на «Открытие Арене» прошел финал конкурса самых красивых поклонниц столичного клуба.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
23/05 23:30Хоккей
Канада была в 0,4 секунды от вылета. Мы увидели огненные четвертьфиналыШвейцарии совсем чуть-чуть не хватило для выхода в полуфинал, а России с трудом обыграла США.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов (0:1).
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
24/05 21:00Футбол
А не замахнуться ли нам на Насри? 10 свободных агентов для клубов РПЛДо конца российского сезона остаются считанные дни, а значит, близится трансферное межсезонье.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/05 21:30Хоккей
У американцев здесь сборная третьего сорта. Как таких не победить?Четвертьфинал – для фаворита главный матч на любом турнире: провал либо еще две гарантированные медальные встречи.
25/05 15:30Хоккей
«А Якушев просто стоял и молчал». Блог хоккейного болельщикаНе лучший повод для воспоминаний накануне решающих матчей, но что было – то было. Публикуем новую запись в блоге хоккейного болельщика.
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/05 00:15Футбол
Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»После того, как форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил всего один гол в ворота «Реймса», стало понятно, что Лионель Месси получит приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов-2018/19.
25/05 00:00Футбол
Путевка в Лигу Европы – подарок к свадьбе?Недавний именинник и будущий молодожен Вячеслав Караваев не сыграет за сборную России, но может попасть в еврокубок.
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
19:34 Хоккей Кучеров, Василевский и Орлов признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2019
19:31 Хоккей Россия – Финляндия. Видеообзор матча
19:28 Хоккей Владислав Третьяк: Со сборной России финны сыграли очень четко и цепко
19:18 Хоккей Андрей Николишин: У финнов был четкий план на игру со сборной России
19:09 Хоккей Кристиан Куусела: Мы были уверены в себе и знали, что можем победить кого угодно
19:04 Хоккей Илья Воробьев: В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос…
18:58 Футбол Валерий Непомнящий: ЦСКА понимает, что шанс еще есть обойти «Спартак»
18:44 Хоккей Нападающий Финляндии Маннинен признан лучшим игроком полуфинала
18:30 Футбол Гаджи Гаджиев: Интрига в РПЛ только в том, кто попадает в Лигу чемпионов напрямую
18:26 Хоккей Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира
18:11 Хоккей Россия – Финляндия. Финны открыли счет в середине третьего периода (видео)
17:44 Футбол Александр Мостовой: Головин испытал на себе всю тяжесть европейского футбола
17:37 Хоккей Россия – Финляндия. Во втором периоде вновь без голов (статистика внутри)
17:33 Теннис Путинцева обыграла Зиданшек и выиграла турнир в Нюрнберге
17:23 Формула-1 Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Монако, Квят – восьмой
16:57 Футбол «Балтика» и «Факел» вылетели из ФНЛ
16:57 Футбол Нападающий «Сочи» Барсов стал лучшим бомбардиром первенства ФНЛ
16:57 Хоккей Россия – Финляндия. Шайба чудом не попала в ворота россиян (видео)
16:56 Футбол «Тамбов» выиграл первенство ФНЛ, «Томь» и «Нижний Новгород» сыграют в стыковых матчах
16:49 Хоккей Россия – Финляндия. В первом периоде счет открыт не был
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика