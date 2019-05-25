Нападающий Финляндии Маннинен признан лучшим игроком полуфинала

Победу в матче со счетом 1:0 одержала финская команда, в составе которой точным броском отличился Марко Анттила.
Лучшим игроком полуфинала был признан сборной Финляндии Сакари Маннинен.
Лучшим в составе сборной России был назван форвард Кирилл Капризов.
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