Илья Воробьев: В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос…

- Нужно было заносить шайбу в ворота, наносить больше бросков. Финны ложились под шайбу, поэтому в концовке мы разыгрывали. Всего одно большинство? Что сейчас говорить о судействе? Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы. В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос… Гол пропустили. Надо разбираться. Претензии к лидерам? У нас матч завтра, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.
Отметим, что это поражение стало для сборной России первым на турнире. Ранее подопечные Воробьева одержали семь побед на групповом этапе турнира, а четвертьфинале мирового первенства оказались сильнее команды США.
Добавим, что в матче за третье место, который пройдет в Братиславе в воскресенье, 26 мая, российские хоккеисты встретятся с командой, проигравшей во втором полуфинале чемпионата мира, в котором играют сборные Канады и Чехии.
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