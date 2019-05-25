Илья Воробьев: В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос… Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги полуфинального матча чемпионата мира против Финляндии, в которой его команда уступила со счетом 0:1.

- Нужно было заносить шайбу в ворота, наносить больше бросков. Финны ложились под шайбу, поэтому в концовке мы разыгрывали. Всего одно большинство? Что сейчас говорить о судействе? Соперник вышел кусаться, бороться. Мы должны были противопоставить им голы. В чем моя главная ошибка? Хороший вопрос… Гол пропустили. Надо разбираться. Претензии к лидерам? У нас матч завтра, - приводит слова Воробьева Sport24.ru.

Отметим, что это поражение стало для сборной России первым на турнире. Ранее подопечные Воробьева одержали семь побед на групповом этапе турнира, а четвертьфинале мирового первенства оказались сильнее команды США.

Добавим, что в матче за третье место, который пройдет в Братиславе в воскресенье, 26 мая, российские хоккеисты встретятся с командой, проигравшей во втором полуфинале чемпионата мира, в котором играют сборные Канады и Чехии.