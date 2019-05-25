Кристиан Куусела: Мы были уверены в себе и знали, что можем победить кого угодно - Советский спорт
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25 мая 2019 19:09Хоккей

Кристиан Куусела: Мы были уверены в себе и знали, что можем победить кого угодно

Нападающий сборной Финляндии Кристиан Куусела прокомментировал результат полуфинального матча чемпионата мира, в котором его команда обыграла Россию со счетом 1:0.

- Мы были уверены в себе, хорошо отыграли в обороне и использовали наш шанс. По ходу этого турнира мы обыграли многие сильные команды, поэтому мы знали, что можем победить кого угодно, - цитирует Кууселу Sport24.ru.

Напомним, что в четвертьфинальной встрече турнира сборная Финляндии в овертайме переиграла команду Швеции со счетом 5:4.

В финале турнира финские хоккеисты сыграют против победителя второго полуфинального матча между сборными Канады и Чехии, который состоится сегодня позднее.

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