Владислав Третьяк: Со сборной России финны сыграли очень четко и цепко Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1).

- Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам. К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл. Очень четко и цепко финны сыграли, двигались хорошо, из наших сегодня выделю Капризова и Василевского, - цитирует Третьяка ТАСС.

Добавим, что в матче за третье место на чемпионате мира российская сборная сыграет с проигравшей командой второго полуфинала между сборными Канады и Чехии, чей матч состоится сегодня позднее.