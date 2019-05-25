Владислав Третьяк: Со сборной России финны сыграли очень четко и цепко

- Финны сыграли тактически грамотно, выбрали правильный план, очень плотно играли, не давали развернуться нашим ребятам. К сожалению, не было ни одной хорошей комбинации, не дали разыграть ничего, а после заброшенной шайбы финны еще большими силами сели назад в свою зону. Ребята бились, хотели, желание было, вратарь соперников удачно играл. Очень четко и цепко финны сыграли, двигались хорошо, из наших сегодня выделю Капризова и Василевского, - цитирует Третьяка ТАСС.
Добавим, что в матче за третье место на чемпионате мира российская сборная сыграет с проигравшей командой второго полуфинала между сборными Канады и Чехии, чей матч состоится сегодня позднее.
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