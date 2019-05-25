Кучеров, Василевский и Орлов признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2019

А не замахнуться ли нам на Насри? 10 свободных агентов для клубов РПЛ До конца российского сезона остаются считанные дни, а значит, близится трансферное межсезонье.

Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.

Голы Овечкина и проклятая Словакия. Пугающие факторы для России перед полуфиналом ЧМ У России все хорошо перед полуфиналом с финнами на чемпионате мира, но есть вещи, которые напрягают.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 30-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

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Максим Барсов: Путевка в Сочи мне точно не нужна «Сочи» уже завоевал путевку в РПЛ-2019/20, а лидер атак черноморцев наверняка выиграет бомбардирскую гонку ФНЛ-2018/19.