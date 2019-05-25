Кучеров, Василевский и Орлов признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2019 - Советский спорт
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25 мая 2019 19:34Хоккей

Кучеров, Василевский и Орлов признаны лучшими игроками сборной России на ЧМ-2019

В субботу, 25 мая, сборная России проиграла финской сборной в полуфинале чемпионата мира, который в эти дни проходит в Словакии со счетом 0:1.

После игры нападающий Никита Кучеров, защитник Дмитрий Орлов и голкипер Андрей Василевский были признаны оргкомитетом IIHF лучшими игроками в составе российской команды на турнире.

Добавим, что в матче за третье место, который пройдет в Братиславе в воскресенье, 26 мая, российский хоккеисты встретятся с командой, проигравшей во втором полуфинале чемпионата мира, в котором играют сборные Канады и Чехии.

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