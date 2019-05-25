Андрей Василевский: Финны просто перебегали нас

- Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас. Что тут еще сказать? Сборная Финляндии построила свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата, - цитирует Василевского пресс-служба ФХР.
Напомним, что сборная России на этом турнире переиграла команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0), Швеции (7:4) и США (4:3).
В воскресенье подопечные Ильи Воробьева сыграют в матче за третье место. Встрче состоится в Братиславе и начнется в 16:45 по московскому времени.
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