Андрей Василевский: Финны просто перебегали нас - Советский спорт
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25 мая 2019 19:45Хоккей

Андрей Василевский: Финны просто перебегали нас

Голкипер сборной России Андрей Василевский поделился эмоциями после поражения команды в полуфинальной встречи против сборной Финляндии (0:1).

- Соперник сыграл сегодня великолепно. Финны просто перебегали нас. Что тут еще сказать? Сборная Финляндии построила свою игру от обороны. Не дали нам ничего сделать. Очень сложно так играть на самом деле. И одной шайбы было достаточно для такого результата, - цитирует Василевского пресс-служба ФХР.

Напомним, что сборная России на этом турнире переиграла команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0), Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0), Швеции (7:4) и США (4:3).

В воскресенье подопечные Ильи Воробьева сыграют в матче за третье место. Встрче состоится в Братиславе и начнется в 16:45 по московскому времени.

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