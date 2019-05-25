Федор Канарейкин: Давайте повременим с выводами, завтра нам играть за бронзу - Советский спорт
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25 мая 2019 19:46ХоккейВолохов Юрий

Федор Канарейкин: Давайте повременим с выводами, завтра нам играть за бронзу

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин – о поражении России от Финляндии в полуфинале ЧМ-2019 (0:1).

«Давайте повременим с выводами, завтра нашей команде играть в матче за бронзу. Ребята готовятся к этой ответственной игре. Поэтому неправильно сейчас делать какие-то выводы, а нужно помочь ребятам, чтобы они завтра хорошо сыграли», – сказал Канарейкин «Советскому спорту».

Во втором полуфинале сегодня сыграют сборные Канады и Чехии.

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