Михаил Сергачев: В матче с финнами были хорошие моменты, но мы их не реализовали - Советский спорт
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25 мая 2019 20:17Хоккей

Михаил Сергачев: В матче с финнами были хорошие моменты, но мы их не реализовали

Защитник сборной России Михаил Сергачев прокомментировал результат полуфинальной игры против сборной Финляндии (0:1).

- У нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Бросали шайбу, не добивали, где-то их спасал вратарь, где-то их полевые игроки заблокировали. Они провели очень хорошую игру.

- Как сейчас перестроиться на завтрашний матч?
- Поесть, посмотреть игру будущих соперников. Поспать. Самое важное сейчас — отдохнуть, - приводит слова Сергачева пресс-служба ФХР.

Напомним, что в матче за третье место российская команда сыграет с победителем матча 1/2 финала между сборными Канады и Чехии.

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