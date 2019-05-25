Михаил Сергачев: В матче с финнами были хорошие моменты, но мы их не реализовали

- У нас были хорошие моменты, но мы их не реализовали. Бросали шайбу, не добивали, где-то их спасал вратарь, где-то их полевые игроки заблокировали. Они провели очень хорошую игру.
- Как сейчас перестроиться на завтрашний матч?
- Поесть, посмотреть игру будущих соперников. Поспать. Самое важное сейчас — отдохнуть, - приводит слова Сергачева пресс-служба ФХР.
Напомним, что в матче за третье место российская команда сыграет с победителем матча 1/2 финала между сборными Канады и Чехии.
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