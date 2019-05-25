Жена Овечкина: Нужно уметь достойно принимать поражение Анастасия Шубская, жена форварда сборной России и «Вашингтона» Александра Овечкина, рассказала о разнице между болельщиками сборной России и клубов из Национальной хоккейной лиги.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной (не всех) и болельщиками клубов НХЛ – это то, что для российских болельщиков, если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью, тогда когда болельщики клубов, поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах.

Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей! Всем добра, удачи ребятам завтра», – написала Шубская в своем Instagram.

Напомним, что в субботу сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира команде Финляндии (0:1) и теперь в матче за третье место сыграет с хоккеистами из Чехии.