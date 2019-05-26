Алексей Бадюков: Многие будут недовольны игрой Овечкина и Малкина - Советский спорт
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26 мая 2019 08:21ХоккейСпирин Дмитрий

Алексей Бадюков: Многие будут недовольны игрой Овечкина и Малкина

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал поражение сборной России от команды Финляндии на чемпионате мира по хоккею.

«Что касается Овечкина, то, конечно, Александр мог сделать больше, как и вся тройка. Но мы видели, что она сегодня играла очень здорово: играли на Капризова, он не использовал возможности. Но тройка заиграла очень хорошо, особенно под конец. Другое дело, что от такого калибра игроков, как Малкин и Овечкин, ждешь решения ситуации. Сегодня этого не произошло, значит, многие поэтому и будут недовольны их игрой», - цитирует Бадюкова Sport24.ru.

В полуфинале чемпионата мира сборная России уступила финнам со счетом 0:1.

26 мая россияне сыграют с командой Чехии в матче за бронзу. Начало встречи - в 16:45 по московскому времени.

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