ФХР пожелала удачи сборной Финляндии

«Удачи Финляндии и спасибо за матч. Невероятно досадно, но сыграем за бронзу. Спасибо за поддержку — всех было слышно», — говорится в сообщении официального твиттера Федерации хоккея России.
В полуфинале чемпионата мира сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:1.
В матче за бронзу россияне 26 мая сыграют с командой Чехии (16:45 мск), а финны в финале сразятся с канадцами (21:15).
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