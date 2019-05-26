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26 мая 2019 08:25ХоккейСпирин Дмитрий

ФХР пожелала удачи сборной Финляндии

Федерация хоккея России пожелала сборной Финляндии удачи в финальном матче ЧМХ-2019.

«Удачи Финляндии и спасибо за матч. Невероятно досадно, но сыграем за бронзу. Спасибо за поддержку — всех было слышно», — говорится в сообщении официального твиттера Федерации хоккея России.

В полуфинале чемпионата мира сборная России уступила команде Финляндии со счетом 0:1.

В матче за бронзу россияне 26 мая сыграют с командой Чехии (16:45 мск), а финны в финале сразятся с канадцами (21:15).

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