Жена Овечкина: Болельщикам в России нужно всех облить грязью, если команда проиграла Жена нападающего сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская подвергла критике поведение российских болельщиков.

«Самая большая разница между болельщиками российской сборной и болельщиками клубов НХЛ: для российских болельщиков (не всех), если команда проиграла, нужно обязательно всех облить грязью. Болельщики клубов поддерживают свою команду и любимых игроков при любых результатах. Нужно гордиться нашими соотечественниками, которые являются кумирами миллионов людей по всему миру и служат примером для молодого поколения! Нужно уметь достойно принимать поражение и ценить труд других людей», - написала Шубская в своем инстаграме.

25 мая сборная России проиграла в полуфинале чемпионата мира по хоккею команде Финляндии со счетом 0:1. Единственную шайбу финны забросили в середине третьего периода.

26 мая россияне сыграют матч за третье место с командой Чехии. Встреча начнется в Братиславе в 16:45 по московскому времени.

В финальном матче (21:15 мск) Финляндия сразится с Канадой.

Отметим, что Александр Овечкин в плей-офф чемпионата мира-2019 не набрал ни одного очка. Всего на его счету 3 очка на турнире.