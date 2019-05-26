Микко Лехтонен: Мы отдали все свои силы в матче с Россией - Советский спорт
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26 мая 2019 11:08ХоккейСпирин Дмитрий

Микко Лехтонен: Мы отдали все свои силы в матче с Россией

Нападающий сборной Финляндии Микко Лехтонен поделился эмоциями после победы над командой России в финале чемпионата мира.

— Мы знали, что можем даже не самым звездным составом побеждать. С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились отличного результата, - цитируют Лехтонена «Известия».

25 мая сборная Финляндии обыграла команду России в полуфинале чемпионата мира со счетом 1:0.

26 мая в финале финны сразятся с канадцами. Матч начнется в 21:15 по московскому времени в Братиславе.

В матче за бронзу (16:45 мск) встретятся команды Чехии и России.

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