Микко Лехтонен: Мы отдали все свои силы в матче с Россией

— Мы знали, что можем даже не самым звездным составом побеждать. С самого начала турнира играли в свою игру, стараясь максимально соблюдать дисциплину в обороне и пользоваться ошибками соперника. Мы отдали все свои силы в матче с Россией и добились отличного результата, - цитируют Лехтонена «Известия».
25 мая сборная Финляндии обыграла команду России в полуфинале чемпионата мира со счетом 1:0.
26 мая в финале финны сразятся с канадцами. Матч начнется в 21:15 по московскому времени в Братиславе.
В матче за бронзу (16:45 мск) встретятся команды Чехии и России.
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