Стал известен состав сборной России на матч с чехами за бронзу ЧМ-2019

Сборная России объявила состав команды на матч с Чехией за третье место на чемпионате мира.
Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.
Напомним, что накануне россияне проиграли сборной Финляндии (0:1) в полуфинале. В финале ЧМ-2019 сыграют финны и канадцы.
Матч Россия – Чехия состоится в 16:45 по московскому времени.
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