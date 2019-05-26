Стал известен состав сборной России на матч с чехами за бронзу ЧМ-2019 - Советский спорт
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26 мая 2019 15:41ХоккейСметанникова Дарья

Стал известен состав сборной России на матч с чехами за бронзу ЧМ-2019

Сегодня, 26 мая, в Словакии завершается чемпионат мира по хоккею.

Сборная России объявила состав команды на матч с Чехией за третье место на чемпионате мира.

Василевский (Георгиев);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.

Напомним, что накануне россияне проиграли сборной Финляндии (0:1) в полуфинале. В финале ЧМ-2019 сыграют финны и канадцы.

Матч Россия – Чехия состоится в 16:45 по московскому времени.

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