Александр Кожевников: Что со звездами, что без них – результат плачевный

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборную России ждет серьезное обновление в ближайший сезон.
– Звездный состав проиграл неизвестным финнам – этим все сказано. Драматизма нет – все понятно. Знарок знал, как играть и не со звездным составом. Сейчас у нас уедет вся сборная, а через год уедет Капризов. Будем накатывать новых. А почему сейчас не накатываем? Надо спрашивать у Воробьева. Что со звездами, что без них – результат плачевный. Нужно делать выводы, – проводит слова Кожевникова «Московский комсомолец».
Сборная России уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место «красная машина» играет с Чехией.
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