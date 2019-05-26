Александр Кожевников: Что со звездами, что без них – результат плачевный «Знарок знал, как играть и не со звездным составом».

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что сборную России ждет серьезное обновление в ближайший сезон.

– Звездный состав проиграл неизвестным финнам – этим все сказано. Драматизма нет – все понятно. Знарок знал, как играть и не со звездным составом. Сейчас у нас уедет вся сборная, а через год уедет Капризов. Будем накатывать новых. А почему сейчас не накатываем? Надо спрашивать у Воробьева. Что со звездами, что без них – результат плачевный. Нужно делать выводы, – проводит слова Кожевникова «Московский комсомолец».

Сборная России уступила Финляндии в полуфинале чемпионата мира. В матче за третье место «красная машина» играет с Чехией.