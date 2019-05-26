Сборная России выиграла бронзу ЧМХ-2019 - Советский спорт
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26 мая 2019 19:22ХоккейКоноплев Александр

Сборная России выиграла бронзу ЧМХ-2019

Основное время матча завершилось вничью – 2:2.

Сборная России по хоккею в матче за третье место чемпионата мира по хоккею обыграла команды Чехии.

Основное время матча завершилось вничью – 2:2. Шайбами отметились Михаил Григорьев (13-я минута), Михал Ржепик (14-я), Доминик Кубалик (19-я), Артем Анисимов (21-я). В серии буллитов сильнее были россияне. Решающий бросок нанес Илья Ковальчук.

Сборная России завоевала третью бронзу ЧМ за последние четыре года.

Чемпионат мира
Матч за третье место

Россия – Чехия – 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Григоренко (Сергачев) – 13:00 (1:0); Ржепик (Скленичка, Рутта) – 13:41 (1:1); Кубалик (Коварж, Гулаш) – 18:34 (1:2); Анисимов (Гусев) – 20:39 (2:2); Ковальчук – победный буллит.

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