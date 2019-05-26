Дадонов – лучший снайпер сборной России на ЧМ-2019, Кучеров – лучший бомбардир

В матче за третье место российская команда в серии послематчевых буллитов переиграла Чехию (3:2).
Лучшим снайпером сборной России на мировом первенстве стал нападающий Евгений Дадонов, на счету которого 7 заброшенных шайб в 10 встречах.
Лучшим бомбардиром российской команды на турнире стал форвард Никита Кучеров, набравший 16 (6+10) очков в десяти играх.
Отметим, что на этом чемпионате мира сборная России одержала девять побед и потерпела всего одно поражение, уступив в полуфинале турнира команде Финляндии (0:1).
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