Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лучших игроков матча за третье место чемпионата мира между сборными России и Чехии.
В составе россиян лучшим стал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 48 бросков из 50 за 70 минут на льду и отразил все послематчевые буллиты.
У чехов награду получил форвард Михал Ржепик, отметившийся голом и четырьмя бросками по воротам россиян.
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