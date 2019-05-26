Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии - Советский спорт
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26 мая 2019 19:39ХоккейКоноплев Александр

Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии

Василевский отразил 48 бросков из 50 за 70 минут на льду.

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лучших игроков матча за третье место чемпионата мира между сборными России и Чехии.

В составе россиян лучшим стал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 48 бросков из 50 за 70 минут на льду и отразил все послематчевые буллиты.

У чехов награду получил форвард Михал Ржепик, отметившийся голом и четырьмя бросками по воротам россиян.

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