Василевский – лучший игрок сборной России в матче против Чехии Василевский отразил 48 бросков из 50 за 70 минут на льду.

Международная федерация хоккея (IIHF) назвала лучших игроков матча за третье место чемпионата мира между сборными России и Чехии.

В составе россиян лучшим стал голкипер Андрей Василевский. Он отразил 48 бросков из 50 за 70 минут на льду и отразил все послематчевые буллиты.

У чехов награду получил форвард Михал Ржепик, отметившийся голом и четырьмя бросками по воротам россиян.