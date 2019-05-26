Овечкин набрал семь очков на трех последних ЧМ В 2014 году Овечкин отдал семь передач. На трех дальнейших ЧМ – всего семь очков.

Популярнейший хоккеист Александр Овечкин завершил чемпионат мира-2019 с тремя (2+1) очками по системе «гол+пас».

На предпоследнем для него ЧМ в 2016 году форвард набрал два (1+1) очка. Столько же было в его активе на ЧМ-2015.

Таким образом за три последних чемпионата мира Овечкин набрал семь очков. Для сравнения: с ЧМ-2014 он уехал, имея в активе 11 (4+7) баллов за результативность.