Воробьев продолжит тренировать сборную России - Советский спорт
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26 мая 2019 20:26ХоккейСметанникова Дарья

Воробьев продолжит тренировать сборную России

У специалиста контракт с национальной командой.

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2019, обыграв команду Чехии (3:2 Б) в матче за третье место.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сообщил о будущем главного тренера сборной России Ильи Воробьева.

«У всех есть ошибки, вся хоккейная семья должна разобраться, в чем недоработали. Сделать выводы, что упустили, чтобы в следующем году выиграть чемпионство. Илья Воробьев продолжит работу в сборной России, у него контракт», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».

Отметим, что за последние четыре года сборная России трижды выигрывала бронзу чемпионата мира.

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