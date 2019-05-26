Михаил Сергачев: Если у бабушки был бы… Продолжать не буду Что было бы, если бы так сыграли с финнами?

Защитник сборной России Михаил Сергачев объяснил разницу в тактике на матч за бронзу чемпионата мира против Чехии (3:2 Б) с полуфиналом против Финляндии (0:1).

– Сегодня было больше простых решений. Просто вчера многие ребята сыграли по 20 минут. Нужно было упростить игру, тем более что чехи – это не финны. Необходимо было играть попроще, передачи отдавать попроще, забрасывать в чужую зону. Что было бы, если бы так сыграли с финнами? Я не знаю. Если у бабушки был бы… Продолжать не буду, – приводит слова Сергачева «Чемпионат».

На чемпионате мира Сергачев набрал семь (1+6) очков по системе «гол+пас».