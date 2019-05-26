Илья Ковальчук: Василевский подарил нам эту победу

— Василевский — лучший игрок матча. Андрей подарил нам победу. Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее.
— Кажется, что сборной не хватило физики.
— Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после полуфинала.
— В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?
— Наверное, это был наш худший матч на турнире. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить, - цитирует Ковальчука пресс-служба ФХР.
Напомним, что российская команда в серии буллитов одержала победу над чешской сборной в матче за третье место чемпионата мира.
Отметим, что на этом турнире сборная России потерпела поражение только в полуфинальном матче против сборной Финляндии (0:1).
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