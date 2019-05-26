Илья Ковальчук: Василевский подарил нам эту победу Капитан сборной России Илья Ковальчук прокомментировал результат матча с командой Чехии на чемпионате мира в Словакии.

— Василевский — лучший игрок матча. Андрей подарил нам победу. Во втором периоде мы действовали более-менее хорошо, а в остальное время Чехия была сильнее.

— Кажется, что сборной не хватило физики.

— Нет, с физикой и химией у нас все в порядке. Тяжело собрать все силы, мысли и эмоции в кулак после полуфинала.

— В чем причина неудачи сборной в полуфинале? Как вы ее восприняли?

— Наверное, это был наш худший матч на турнире. Финны здорово катались, вывели нас из зоны комфорта, но мы все равно были обязаны находить возможность забросить, - цитирует Ковальчука пресс-служба ФХР.

Напомним, что российская команда в серии буллитов одержала победу над чешской сборной в матче за третье место чемпионата мира.

Отметим, что на этом турнире сборная России потерпела поражение только в полуфинальном матче против сборной Финляндии (0:1).