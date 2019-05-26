Александров введен в Зал славы ИИХФ

Шесть хоккеистов вошли в Зал славы Международной федерации хоккея в последний день чемпионата мира-2019.
Среди них – олимпийский чемпион 1976 года Борис Александров. Форвард известен по выступлениям за ЦСКА и «Спартак». Он – трехкратный чемпион СССР.
Также в Зал славы включены Майк Модано и Мирослав Шатан.
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