Канада – Финляндия. Теодор открыл счет (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 21:39Хоккей

Канада – Финляндия. Теодор открыл счет (видео)

Для Теодора это седьмое (2+5) очко на ЧМ.

В финальном матче чемпионата мира Канада – Финляндия заброшена первая шайба.

Ее автором стал защитник «кленовых листьев» Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.

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