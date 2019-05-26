Канада – Финляндия. Теодор открыл счет (видео)

В финальном матче чемпионата мира Канада – Финляндия заброшена первая шайба.
Ее автором стал защитник «кленовых листьев» Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.
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