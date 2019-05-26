Канада – Финляндия. Североамериканцы выиграли первый период

Завершился первый период финального матча чемпионата мира по хоккею между Канадой и Финляндией.
Североамериканцы выиграли первую двадцатиминутку – 1:0. Шайбу забросил защитник Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.
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