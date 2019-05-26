Канада – Финляндия. Европейцы сравняли счет - Советский спорт
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26 мая 2019 22:15Хоккей

Канада – Финляндия. Европейцы сравняли счет

У Анттилы 3+0.

В финальном матче чемпионата мира Канада – Финляндия заброшена вторая шайба.

Ее автором стал форвард европейской команды Марко Анттила. Ассистентами выступили Сакари Маннинен и Нико Ойямяки.

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