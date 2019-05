Канада – Финляндия. Европейцы сравняли счет

В финальном матче чемпионата мира Канада – Финляндия заброшена вторая шайба.

Ее автором стал форвард европейской команды Марко Анттила. Ассистентами выступили Сакари Маннинен и Нико Ойямяки.

The captain strikes again! @leijonat @jokerithc #CANFIN #IIHFWorlds

Watch the best highlights at https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/Hia9AXSNCx