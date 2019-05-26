Канада – Финляндия. Европейцы сравняли счет

В финальном матче чемпионата мира Канада – Финляндия заброшена вторая шайба.
Ее автором стал форвард европейской команды Марко Анттила. Ассистентами выступили Сакари Маннинен и Нико Ойямяки.
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