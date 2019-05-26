Канада – Финляндия. Ничья после 40 минут

Завершился второй период в финальном матче чемпионата мира по хоккею Канада – Финляндия. Счет – 1:1.
Счет на 11-й минуте открыл канадец Ши Теодор. Ассистентами выступили Энтони Манта и Джаред Маккэн.
Финны отыгрались на 23-й минуте. Шайбу забросил Марко Анттила. Передачами отметились Сакари Маннинен и Нико Ойямяки.
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