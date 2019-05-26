Канада – Финляндия. Анттила оформил дубль и вывел финнов вперед (видео) - Советский спорт
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26 мая 2019 23:04Хоккей

Канада – Финляндия. Анттила оформил дубль и вывел финнов вперед (видео)

На счету Анттилы 4+0.

Сборная Финляндии вышла вперед в финальном матче чемпионата мира по хоккею против Канады – 2:1.

Дубль на счету Марко Анттилы. Его ассистент – Вели-Матти Савинайнен.

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