Сборная Финляндии обыграла Канаду в финале чемпионата мира

В финале чемпионата мира по хоккею сборная Финляндии обыграла Канаду – 3:1.
У победителей отличились Марко Анттила (23-я и 43-я минуты) и Янне Песонен (56-я минута). У проигравших гол на счету Ши Теодора (11-я минута). Отметим, что канадцы перебросали суоми – 44:22.
Финны стали трехкратными чемпионами мира. Ранее они побеждали в 1995 и 2011 годах.
Чемпионат мира
Финал
Канада – Финляндия – 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Теодор (Манта, Макканн) – 10:02 (1:0); Анттила (Маннинен, Ойямяки) – 22:35 (1:1, бол.); Анттила (Савинайнен) – 42:35 (1:2); Песонен (Тюрвяйнен) – 55:54 (1:3).
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