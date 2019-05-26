Нюландер – лучшим бомбардир и распасовщик ЧМ, Стоун – лучший снайпер - Советский спорт
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26 мая 2019 23:43ХоккейКоноплев Александр

Нюландер – лучшим бомбардир и распасовщик ЧМ, Стоун – лучший снайпер

Россияне отметились на чемпионате мира.

Завершился чемпионат мира по хоккею-2019.

Шведский форвард Вильям Нюландер стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету 18 очков: пять шайб и 13 передач (лучший результат). Вторым в рейтинге стал россиянин Никита Кучеров с 16 очками (6+10). Россиянин Никита Гусев и чех Якуб Ворачек набрали по 4+12.

Больше всех шайб на чемпионате мира провел канадец Марк Стоун – восемь точных бросков. У Евгения Дадонова на одну шайбу меньше.

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