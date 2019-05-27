Россиянин попал в символическую сборную ЧМХ-2019 - Советский спорт
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27 мая 2019 00:07ХоккейКоноплев Александр

Россиянин попал в символическую сборную ЧМХ-2019

Два чеха, канадец, финн, швед и россиянин.

Российский вратарь Андрей Василевский попал в символическую пятерку чемпионата мира по хоккею-2019.

На турнире он одержал шесть побед в семи матчах, отразив 94,58 % бросков.

Полностью сборная турнира выглядит так:

вратарь: Андрей Василевский (Россия);
защитники: Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия);
форварды: Марк Стоун (Канада), Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция).

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