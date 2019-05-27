Россиянин попал в символическую сборную ЧМХ-2019

Российский вратарь Андрей Василевский попал в символическую пятерку чемпионата мира по хоккею-2019.
На турнире он одержал шесть побед в семи матчах, отразив 94,58 % бросков.
Полностью сборная турнира выглядит так:
вратарь: Андрей Василевский (Россия);
защитники: Филип Гронек (Чехия), Микко Лехтонен (Финляндия);
форварды: Марк Стоун (Канада), Якуб Ворачек (Чехия), Вильям Нюландер (Швеция).
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